Emma Roberts (29) kann ihren Babybauch nicht mehr verstecken! Kürzlich kamen Gerüchte auf, dass die Schauspielerin und ihr Freund Garrett Hedlund (35) ihr erstes Kind erwarten. Während sich das Paar selbst noch nicht dazu geäußert hat, plauderte die Mutter der 29-Jährigen allerdings ein wenig mehr aus: Ihre Tochter soll wirklich schwanger sein. Nun wurde Emma mit einer eindeutig runden Körpermitte gesichtet!

Noch vor wenigen Wochen versuchte Emma, ihren Babybauch noch unter weiter Kleidung zu kaschieren. Dass das mittlerweile nicht mehr ganz so gut funktioniert, beweisen die neuesten Fotos der "Wild Child"-Darstellerin. Auf diesen trägt sie eine enge Jeanshose und eine dazu passende Jeansjacke. Unter dem eigentlich weit geschnittenen T-Shirt ist eine Babykugel nicht mehr zu verkennen! Wie Us Weekly berichtete, sollen die Beauty und ihr Liebster auch schon wissen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen: "Sie kennen das Geschlecht des Babys, wollen es aber vorerst für sich behalten. Sie haben noch keine Namen ausgesucht", so eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Emma und ihr Garrett sollen Insidern zufolge erst nur Freunde gewesen sein. Vor einigen Monaten soll es dann jedoch gefunkt haben. Anfang des Jahres wurden sie dann das erste Mal turtelnd in der Öffentlichkeit gesehen – beide wirkten auf den Bildern sehr vertraut und vor allem glücklich miteinander. Gemeinsamer Nachwuchs würde die Liebe der beiden nun krönen.

P&P / MEGA Emma Roberts in Los Angeles im Juli 2020

MEGA Emma Roberts in Los Angeles im Juli 2020

P&P / MEGA Emma Roberts und Garrett Hedlund in Los Angeles im Juli 2020



