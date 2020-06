Erwartet Schauspielerin Emma Roberts (29) tatsächlich ihren ersten Nachwuchs? Erst vor einem Tag wurde von einem Insider berichtet, dass die American Horror Story-Darstellerin ein Kind von ihrem Freund Garrett Hedlund (35) bekommen soll. Nach der Verkündigung der vermeintlichen Baby-News wurde wurde die gebürtige New Yorkerin nun zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesichtet: Zeigen diese neuen Fotos ihren vermeintlichen Babybauch?

Diese Paparazzi-Bilder zeigen Emma und ihren Partner am Flughafen von Los Angeles. Auch wenn die Schnappschussjäger keinen guten Blick auf den Bauch der "Wild Child"-Darstellerin erhaschen konnten, scheint ein Detail auf den Fotos sehr verdächtig zu sein. Die 29-Jährige trägt trotz des superheißen Wetters in der kalifornischen Metropole eine plüschige, überdimensional große Jacke und ein weites T-Shirt. Will sie mit diesem Outfit etwa ihre gerundete Körpermitte kaschieren?

Ob Emma nun bald Mama wird oder nicht, bleibt leider abzuwarten. Hält es die Leinwandschönheit aber so, wie mit Details zu ihrer Beziehung zu dem "Pan"-Star, könnte es noch ein Weilchen dauern, bis sie offiziell verkündet, dass sie und ihr Freund Eltern werden.

Getty Images Emma Roberts bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Emma Roberts auf der Fashion Week in NYC im September 2019

AZ-Rol/X17online.com/ ActionPress Emma Roberts und Garrett Hedlund, Schauspieler

