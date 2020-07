Heiß, heißer, Jennifer Lopez (51)! Dass die Sängerin trotz ihres hohen Alters noch eine super Figur hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Erst vor rund einem Monat teilte die Musikerin einen sexy Schnappschuss ihres durchtrainierten Hinterteils. Am vergangenen Freitag feierte die Beauty dann ihren 51. Geburtstag – nach der Party überraschte J.Lo ihre Community jetzt mit einer neuen Aufnahme im Netz!

Der umwerfende Körper der "On The Floor"-Interpretin kommt nicht von ungefähr. Bei J.Lo kommen auch nach der Geburtstagsfeier mit ihren Liebsten keine Ausreden in Sachen Sport infrage: "Ich habe gerade ein großartiges Work-out nach meinem Geburtstag beendet", verkündete die frischgebackene 51-Jährige stolz via Instagram. Dazu teilte sie ein Selfie, mit dem sie zahlreiche Blicke auf sich zieht: Neben reichlich Booty-Alarm zeigt J.Lo auch ihr stählernes Sixpack vor dem Spiegel.

Bei diesem verführerischen Anblick dürfte sicherlich auch Jennifers Partner Alex Rodriguez (44) regelmäßig schwach werden. Zu ihrem Ehrentag bewies der ehemalige Baseballprofi erneut, was ihm an seiner Verlobten liegt: "Du bist die beste Partnerin, die beste Mutter, einfach die wunderbarste Performerin", schwärmte A-Rod via Instagram.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2020

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, Januar 2020



