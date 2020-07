David Beckham (45) widmet seinem Vater rührende Zeilen! Durch sein Talent mit dem Ball verschaffte sich David bereits im Alter von 17 Jahren einen Namen in der Sportbranche. 2004 wurde der Profikicker sogar in die Liste der besten lebenden Fußballer aufgenommen. Zu einem seiner größten Fans zählt wohl sein eigener Vater Ted Beckham. Ihm gratulierte David jetzt mit einem süßen Throwback-Bild zum 72. Geburtstag!

Zum Ehrentag seines Vaters teilte David am vergangenen Freitag eine ältere Schwarz-Weiß-Aufnahme via Instagram. Darauf ist der heute 45-Jährige als kleines Baby in den Armen seines Papas zu sehen. Schon damals konnte der Brite seinem Elternteil blind vertrauen: "Du hast mich immer dabei unterstützt, meinen Traum zu leben und für diese großartige Unterstützung werde ich dir für immer dankbar sein", sprach David seinem Vater mit emotionalen Worten seinen Dank aus.

"Ich hoffe, du hast heute den besten Tag. Wir lieben dich", beendete David die liebevolle Hommage an seinen Vater. Und auch die Follower des Fußballers sind von Davids Beitrag gerührt: "Das hast du schön gesagt!" und "Du bist ein toller Sohn", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Schnappschuss.

Instagram / davidbeckham Throwback-Bild von David Beckham und seinem Vater

Getty Images David Beckhams Schwester und ihre Eltern, Mai 2013

Getty Images David Beckham, Sportler



