Süßes Liebesgeständnis von David Beckham (45) an seine Victoria (46). Der Fußballstar und die ehemalige Spice Girls-Sängerin sind bereits seit 21 Jahren verheiratet. Und obwohl sie damit schon über zwei Jahrzehnte Ehe hinter sich haben, scheinen David und Victoria immer noch mehr als verknallt zu sein. Zum Hochzeitstag teilte David jetzt jedenfalls eine niedliche Liebesbotschaft an seine Frau – und verriet, wie er sich damals in Victoria verliebt hat.

Tatsächlich hat die Liebesgeschichte der Beckhams offenbar schon begonnen, bevor die beiden sich überhaupt persönlich kennengelernt haben. Das verriet der 45-Jährige jetzt auf Instagram: "Vor 23 Jahren saß ich mit Gary Neville in einem Zimmer und die Spice Girls liefen im TV und ich drehte mich um und meinte: 'Oh, ich mag die in dem engen, schwarzen Catsuit.'" Damit war natürlich seine heutige Frau Victoria gemeint, mit der er nur zwei Jahre später bereits vorm Traualtar stehen sollte. "Wer hätte gedacht, dass wir nach all diesen Jahren unseren 21. Hochzeitstag feiern und vier wunderschöne und perfekte Kinder haben würden. Danke und einen frohen Jahrestag. Ich liebe dich", beendete er seinen Post. Dazu teilte er einen Clip mit mehreren Throwback-Bildern der beiden.

Victoria ließ es sich natürlich ebenfalls nicht nehmen, ihrem Liebsten an diesem besonderen Tag zu gratulieren. Sie teilte ein paar weitere, gemeinsame Aufnahmen der beiden mit ihren Followern. "Ich kann es nicht glauben, dass es schon 21 Jahre her ist, dass wir 'Ja, ich will' gesagt haben. Vier Kinder, vier Hunde und so viel Lachen und ich liebe dich jeden Tag mehr", heißt es in ihrem Post.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2020

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018



