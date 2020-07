Baby-Update von Carmushka! Am Freitagabend sorgte die Bloggerin mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus für Aufruhr bei den Fans: Obwohl es bis zum errechneten Geburtstermin eigentlich noch einige Wochen hin ist, bekam sie Wehen und ließ sich im Krankenhaus untersuchen. Kurz darauf erklärte sie, dass eine Zervixinsuffizienz bei ihr festgestellt wurde, wodurch es möglicherweise zu einer Frühgeburt kommen könnte. Kurz nach den ersten Gesundheitsinfos meldet sich Carmushka jetzt von der heimischen Couch.

"Mir geht es den Umständen entsprechend relativ gut, würde ich behaupten. Ich bin müde und erschöpft, aber überglücklich, zu Hause auf meiner Couch warten zu dürfen", meint die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story. Auch wenn ihr die Zwischenfälle kurzzeitig einen riesigen Schrecken eingejagt hätten, sei sie mittlerweile wieder etwas zuversichtlicher. Sie wolle sich jetzt aber zunächst einmal ausgiebig ausruhen und sich von ihrem Niclas nach Strich und Faden verwöhnen lassen.

Die Schwangerschaft der Blondine verläuft wohl insgesamt nicht ganz so, wie sie es sich erhofft hatte. Schon Anfang Juni hatte sie zugegeben, sich in ihrer Haut überhaupt nicht wohlzufühlen. "Bis heute gibt es selten Tage, an denen ich wirklich so richtig gerne schwanger bin", erklärte sie damals auf Social Media. Sie habe die anderen Umstände bisher noch nicht richtig genießen können.

Bloggerin Carmushka

Carmen Kroll und ihr Mann Niclas im Mai 2020

Carmen Kroll, Influencerin



