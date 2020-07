Carmen Kroll alias Carmushka soll sich zum Wohle ihres Babys schonen! Im März überraschte die Influencerin ihre Community mit einer erfreulichen Neuigkeit: Sie und ihr Mann Niclas Julien erwarten ihren ersten Nachwuchs. Vor wenigen Tagen bereitete die schwangere Beauty ihren Fans allerdings große Sorgen – sie bekam Wehen und ließ sich im Krankenhaus untersuchen. Jetzt meldete sich Carmen mit einem ersten Gesundheitsupdate!

"Es geht mir etwas besser. Die vorzeitigen Wehen Anfang der Woche haben eine Zervixinsuffizienz bei mir ausgelöst", erklärte Carmushka in ihrer Instagram-Story. Die Diagnose der Ärzte bedeutet, dass der Gebärmutterhals der Blondine sich durch die frühzeitigen Wehen bereits auf eine Geburt einstellt, sich dadurch verkürzt und weicher wurde. Auch Carmens Muttermund könnte sich nun schon öffnen, was in ihrer aktuellen Schwangerschaftswoche für das noch ungeborene Baby allerdings viel zu früh wäre.

Diese sogenannte Muttermundschwäche ist in den häufigsten Fällen eine der Ursachen für eine Frühgeburt. Um diesem Schicksal zu entgehen, soll sich Carmushka unbedingt schonen. "Ich bin gut versorgt und zuversichtlich, dass alles gut wird und die Maus noch ganz lange im Bauch bleibt", beruhigte die Web-Bekanntheit ihre Follower.

