Ulrike Frank (51) sind beim Gedanken an einen besonderen Dreh die Tränen gekommen! Seit 2002 ist die 51-Jährige schon Teil der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Als Katrin Flemming erlebte sie schon einige Höhen und Tiefen – eine Szene ist ihr aber bis heute besonders im Gedächtnis geblieben: Wenn sich die Schauspielerin an den Serientod ihres ehemaligen Kollegen Merlin Leonhardt (31), der Till Bommel verkörpert hat, erinnert, nimmt sie das noch immer sehr mit!

In der GZSZ-Folge vom 22.7.2020 kämpfte Katrin mit den Erinnerungen an den Verlust von Bommel, ausgelöst durch den Tod von Alex. Daraufhin holt sie die Jacke und die Schuhe ihrer vor über drei Jahren verstorbenen großen Liebe hervor und erlebt einen Rückfall ihrer Alkoholsucht. Bei GZSZ – Der offizielle Podcast verriet Ulrike, dass diese Szene sie auch im realen Leben nicht ganz unberührt ließ: "Ich habe, seitdem wir in Sankt Peter-Ording den Tod von Till gedreht haben, diese Sachen auch nicht mehr gesehen. [...] Es hat mich selber so umgeworfen und die Tränen sind einfach geflossen." Deshalb sei es ihr auch ganz leicht gefallen, den sehr emotionalen Dreh mit Bravour zu meistern.

Damals reisten Ulrike, Merlin und das Produktionsteam extra an die Nordseeküste. Dort drehten sie dann den dramatischen und vor allem ergreifenden Tod von Till: Weil dieser an einer unheilbaren Krankheit litt und keine Schmerzen erfahren wollte, entschied er sich dazu, einfach ins Meer zu gehen und dort zu sterben.

Anzeige

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, 2020

Anzeige

Getty Images Ulrike Frank im Jahr 2020

Anzeige

RTL / Benjamin Kampehl Merlin Leonhardt und Ulrike Frank bei GZSZ



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de