Heiße Urlaubsschnappschüsse liegen aktuell bei den Promis total im Trend! Im Netz posten besonders viele attraktive Damen nun Fotos von sich im Bikini. Die Lady, die uns hier ihren schönen Körper präsentiert, macht da keine Ausnahme! Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte im deutschen Fernsehen. Dabei war sie schon in ganz unterschiedlichen Formaten zu sehen und stellte in der Show Deutschland sucht den Superstar ihr Gesangstalent unter Beweis. Im Dschungelcamp lernte sie dann den Vater ihres Kindes Rocco Stark (34) kennen. Seid ihr darauf gekommen, wer sich hier nur von hinten zeigt?

Um es kurzzumachen: Es ist niemand Geringeres als Kim Gloss (27). Die Influencerin macht gerade Urlaub in der Türkei und wollte offenbar ihre Follower daran teilhaben lassen. Auf dem Schnappschuss beweist Kim

nicht nur, dass sie super in Form ist, sondern zeigt auch ihren gebräunten Teint. Offenbar genießt sie ihre Auszeit auf dem Meer in vollen Zügen, denn ihr Pic kommentierte sie mit den Worten: "Was für ein wunderschöner Tag."

Das war nicht das erste Mal, dass der Social-Media-Star sich seiner Community so sexy präsentierte. Vor wenigen Tagen postete die 27-Jährige ein Bild von sich, auf dem sie am Strand im knappen Outfit mit Sonnenhut und Brille posiert. Offenbar reist Kim gerade durch mehrere Länder, denn auf diesem Pic war sie nicht in der Türkei, sondern auf Sardinien.

