Auf ihr Aussehen legt Kim Gloss (27) viel wert. Die Influencerin bietet im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Dazu zählt für sie auch der regelmäßige Gang ins Fitnessstudio oder die Art und Weise, auf die sie sich ernährt. Immerhin ist das genau das, was Kims Follower unter anderem am meisten auf ihrem Account interessiert. Mit Promiflash plaudert die frisch Verlobte nun offen über ihre Einstellung zu Körper, Training und Essgewohnheiten.

"Ich versuche immer, in Form zu sein, aber nicht immer klappt es", gibt die Mutter der kleinen Amelia Stark (6) offen zu. Sie habe Phasen, in denen sie total diszipliniert sei, dann aber wieder Phasen, in denen sie vor allem die Ernährung ein wenig schleifen lasse. Besonders im Winter versucht Kim aber, in Form zu sein, denn das sei wichtig für die Psyche: "Wenn ich mich ungesund ernähre und nicht aktiv bin, bin ich auch schlecht drauf."

Außerdem weiß die Berlinerin: "Die richtige Pflege ist auch von innen wichtig. Die Ernährung spielt für die Haut auch eine Rolle." Deswegen achte sie sehr darauf, was sie esse.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in Tulum, 2019

AEDT/SplashNews.com Kim Gloss und Alexander Beliaikin im September 2019 in Berlin

