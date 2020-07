Julita (21) ist überglücklich! Zwei Jahre nach der Geburt von Töchterchen Mila brachte die YouTuberin im Juni ihren ersten Sohn Leonardo zur Welt. Seitdem versorgt sie ihre Fans im Netz auch regelmäßig mit den neusten Updates rund um seine Entwicklung. Jetzt hatte die Influencerin ihrer Community eine ziemlich große Sache zu verkünden, denn Leo hat in seinem Wachstum einen kleinen Meilenstein erreicht: Er hat das erste Mal gelacht!

"Es ist einfach etwas Unglaubliches passiert. Unsere Herzen sind dahingeschmolzen und im Nachhinein kamen uns einfach die Tränen", schilderte Julita in einem YouTube-Video den Moment, in dem sie und ihr Freund Florian Thiele ihren Sohn das erste Mal haben lachen sehen. Leo habe nicht nur gelächelt, wie es Babys gelegentlich beim Einschlafen machen würden, sondern regelrecht gekichert. "Also für ein Baby hat er echt unnormal süß gelacht", schwärmte der stolze Papa.

Die zweifache Mutter ist sich sicher, dass durch das erste Lachen bei ihrem Sohn ein Damm gebrochen sei: "Er lacht so oft jetzt: Immer morgens, wenn er uns sieht... Nach dem Schlafen freut er sich, auf der Wickelkommode freut er sich. Dieses Lachen sagt uns einfach, dass er freut sich, uns zu sehen." Wenn Babys einen anlächeln, gebe einem das viel zurück. "Das ist wirklich unbezahlbar", erklärte die 21-Jährige.

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihre zwei Kinder im Julu 2020 in Hamburg

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita, YouTuberin

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de