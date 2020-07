Victoria Beckham (46) zeigt sich im Netz total ergriffen: Ihre Eltern feiern goldene Hochzeit! Vic selbst ist seit 21 Jahren verheiratet – und schwebt mit ihrem Mann David Beckham (45) noch immer auf Wolke sieben. Wenn es das Schicksal gut meint, dürfte das Paar ebenfalls eines Tages sein 50. Ehejubiläum feiern. Jetzt haben jedoch erst mal Victorias Eltern ihren großen Tag – an dem die Designerin ihnen rührende Zeilen widmet.

Heute vor einem halben Jahrhundert gaben sich Jackie und Anthony Adams das Jawort. "Alles Gute zum 'goldenen' Jubiläum, Mama und Papa!", schreibt Victoria zu drei Throwback-Fotos, die ihre Mutter und ihren Vater am Tag der Trauung zeigen. Das ehemalige Spice Girls-Mitglied kann es offenbar kaum fassen: "50 Jahre!!! So viele Jahre voller Glück. Wir lieben euch beide so sehr."

Öffentliche Gratulationen zum Hochzeitstag scheinen bei Familie Beckham Tradition zu sein. Schließlich meldete sich Cruz, einer von Victorias und Davids Söhnen, erst kürzlich zu Wort, als sich der Ehrentag seiner Eltern am 4. Juli jährte. "Alles Gute zum Jubiläum", lauteten auch seine Worte zu einem Schnappschuss, auf dem das Model und der Kicker in Wedding-Outfits zu sehen sind.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Jacky Adams und Victoria Beckham im September 2017

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihren Kindern Brooklyn, Cruz, Harper und Romeo, 2019

Anzeige

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham im Mai 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de