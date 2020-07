Die beliebte Kuppelshow Take Me Out, die von Ralf Schmitz (45) moderiert wird, sorgte bereits in den letzten zehn Staffeln für große Unterhaltung bei den Zuschauern mit lustigen Speed-Dates und romantischen Szenen in der berühmten Limousine. In der Sendung präsentiert sich ein Mann von all seinen Seiten und erhofft sich ein Treffen mit einer der 30 Singlefrauen, die sich für ihn entscheiden können. Unter den zahlreichen Teilnehmern hatten sich in den letzten Jahren auch Kandidaten getummelt, die man heutzutage aus anderen TV-Formaten kennt.

Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki (31) hatte bereits 2014 ihren ersten Fernsehauftritt bei der Speed-Dating-Show gefeiert. Erst nach ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" wurde sie einem breiteren Publikum bekannt und entpuppte sich später im Dschungelcamp als wahrer Zuschauerliebling – sie wurde zur Dschungelkönigin 2019 gekürt. Die Blondine geht aber scheinbar bis heute noch ohne einen Mann an ihrer Seite durchs Leben. Ihre Bachelor-Kollegin Janine Christin Wallat (25) hatte ebenfalls bei "Take Me Out" nach ihrer besseren Hälfte gesucht, doch auch sie ging bei beiden Kuppelsendungen leer aus. Dafür präsentierte sie vor Kurzem erst ihren neuen Freund Safak auf Instagram, den sie bei einem Fotoshooting kennenlernte.

Salvatore Vassallo hatte sich ebenfalls auf die Speed-Dating-Bühne gewagt, und er hatte sogar für die Frauen ein Ständchen vorbereitet. Den Ladies hatte das anscheinend nicht gefallen, denn keine von ihnen wollte mit dem Tattoo-Fan auf ein Date gehen. Der gebürtige Italiener sorgte später bei Temptation Island und Paradise Hotel mit seinem Macho-Verhalten für ordentlich Zündstoff.

ActionPress Evelyn Burdecki im TV Studio in Köln

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

TVNOW / Frank Fastner Salvatore Vassallo, Kandidat bei "Paradise Hotel"



