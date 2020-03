Dank Take Me Out läuten erstmals die Hochzeitsglocken: Eines der dort entstandenen Paare wagt den Schritt vor den Traualtar. Bei Frank und Silvana hat Amors Pfeil 2017 ins Schwarze getroffen – dabei kannten sich die beiden bereits vor ihrer Kuppelshow-Teilnahme. Silvana war Franks Angestellte, die sich nach seiner Zusage ebenfalls beim Flirt-Format beworben hatte. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen: Zum Glück! Schließlich gibt sich das Pärchen noch in diesem Jahr das Jawort.

In der großen Jubiläumsausgabe zur zehnten Staffel der Sendung plaudern die zwei mit Moderator Ralf Schmitz (45) und verraten: Am 21. August 2020 wird geheiratet! Ein Handy-Video, aufgenommen vom baldigen Bräutigam, zeigt den romantischen Antrag. Im Liebesurlaub hat Frank seine Silvana mit einer Botschaft auf dem gemeinsamen Bett überrascht. "Willst du mich heiraten?", stand auf den Laken, was bei der Braut in spe für einen tränenreichen Freudentaumel sorgte.

Um ein besonderes Highlight auf ihrer Hochzeit braucht sich das künftige Ehepaar keine Sorgen zu machen: Aus dem Affekt heraus sicherte Ralf dem Couple die kultige "Take Me Out"-Limousine zu: "Es wäre uns eine Freude. Das tun wir. Ich sage das jetzt einfach mal so. Das machen wir. Ihr kriegt die Limousine."

