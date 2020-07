Im Dezember machten die Herzen der Köln 50667-Fans wohl Luftsprünge: Carolina Noeding und Daniel Peukmann gaben offiziell bekannt, nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben ein Paar zu sein. Seit ihrem Liebes-Outing lassen die beiden Seriendarsteller ihre Community regelmäßig an ihrem Glück teilhaben – dabei stand genau das beinahe auf der Kippe! Gegenüber Promiflash verrät Caro jetzt: Möglicherweise hat die aktuelle Gesundheitskrise ihre Beziehung gerettet.

Der Grund für Caros Annahme: Eigentlich hätte die "Unsere Zeit"-Interpretin kaum Zeit für ihren Partner gehabt. Schließlich ist sie unter der Woche mit den Dreharbeiten zur Daily beschäftigt und am Wochenende waren ursprünglich jede Menge Gigs geplant. Doch aufgrund der derzeitigen Lage wurden alle Auftritte kurzerhand abgesagt. "Es entstand auf einen Schlag so viel freie Zeit, dass ich mich auch erholen konnte, was als Künstler für die Kreativität notwendig ist. Zudem war ich frisch in meiner neuen Beziehung. Ich weiß nicht, wie sie es verkraftet hätte, wenn ich kaum zu Hause gewesen wäre", erklärt die Popschlager-Sängerin.

Generell habe sich Carolina wieder auf sich selbst konzentriert. "Ich fand wieder zu den Dingen, die mich ausmachen. Unter anderem zu meinem Hund namens Kollege, zu meinem im letzten Jahr gegründeten Modelabel N-Ding und zu meinem Mathematikstudium." Zeit, die Carolina gut gebrauchen konnte: Immerhin schreibe sie noch in dieser Woche ihre letzte Klausur, mit der sie ihren Bachelor abschließen kann.

RTL2 Carolina Noeding, "Köln 50667"-Star

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann im Februar 2020

RTL2 Carolina Noeding, "Köln 50667"-Star



