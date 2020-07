Hat es bei Jamie Foxx (52) und Kristin Grannis etwa wieder gefunkt? Der Schauspieler und seine Ex-Freundin gehen schon seit einigen Jahren getrennte Wege. Für ihre gemeinsame Tochter Annalise haben sie sich aber ein freundschaftliches Verhältnis bewahrt. Tatsächlich trifft sich das Ex-Paar immer noch regelmäßig zu Ausflügen – ihr elfjähriges Mädchen ist dabei aber natürlich immer mit dabei. Jetzt wurden Jamie und Kristin erneut bei einem Dinner-Date gesichtet – dieses Mal allerdings ohne Kind!

Am Freitag wurden der 52-Jährige und seine Ex in Malibu in dem Restaurant Nobu von Paparazzi abgelichtet. Während Jamie das Dinner in einem legeren Look genoss, hatte sich Kristin für ein elegantes rosafarbenes Kleid entschieden. Das Besondere an diesen Schnappschüssen: Jamie und Kristin waren nur zu zweit unterwegs – von Töchterchen Annalise war keine Spur. Steht da also möglicherweise eine Liebes-Reunion an?

Einer neuen Romanze stünde den beiden zurzeit jedenfalls nichts im Wege. Im Sommer 2019 trennte Jamie sich schließlich von Schauspielerin Katie Holmes (41) – und geht seither als Single durchs Leben. Glaubt ihr, dass Jamie und Kristin wieder zueinanderfinden? Stimmt ab!

Photographer Group/MEGA Kristin Grannis und Jamie Foxx in Malibu

Photographer Group/MEGA Jamie Foxx und Kristin Grannis in Malibu

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York



