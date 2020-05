Will sich Jesy Nelson (28) etwa schon wieder verlieben? Erst Anfang April hatte die Little Mix-Sängerin offenbart, dass sie sich nach knapp eineinhalb Jahren Beziehung von ihrem Freund Chris Hughes getrennt hat. Über die gescheiterte Liebe scheint sie aber schon hinweg und sogar auf der Suche nach einem neuen Partner zu sein. Die Britin soll sich bereits bei einer äußerst exklusiven Dating-App angemeldet haben!

Laut The Sun soll sich die Girlband-Sängerin nach ihrer Trennung von dem ehemaligen Love Island-Teilnehmer einen Account auf der Dating-Plattform Raya eingerichtet haben: Die App wird auch als Tinder der Stars bezeichnet, denn es handelt sich um eine kostenpflichtige Plattform für prominente Liebessuchende. Es wird gemunkelt, dass Jesy ihr Profil mit einer Auswahl ziemlich attraktiver Schnappschüssen befüllt hat und die Suche nach einem neuen Mann damit wohl eröffnet ist.

Wie ein Insider ausgeplaudert hat, sei es ziemlich klar, dass sich die hübsche 28-Jährige wieder in den Dating-Dschungel gewagt hat. Demnach trauere sie ihrem Ex in keinster Weise nach. Das Liebes-Aus mit Chris sei "sehr freundschaftlich" verlaufen und die beiden könnten wie "gute Freunde" miteinander umgehen.

Anzeige

Getty Images Chris Hughes und Jesy Nelson bei den National Television Awards in London im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Little Mix bei einer Radiosendung in London im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Jesy Nelson auf einem Festival in Las Vegas im September 2017

Glaubt ihr, dass Jesy sich bei Raya angemeldet hat? Bestimmt! Nein, das ist garantiert nur ein Gerücht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de