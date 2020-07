Vor zwei Jahren wurde das Leben von Khloé Kardashian (36) komplett auf den Kopf gestellt: Die Reality-TV-Größe ist Mutter geworden! Seit der Geburt von Töchterchen True Thompson (2) gewährt die 36-Jährige ihren 117 Millionen Instagram-Followern fast täglich Einblick in zuckersüße Momente aus ihrem neuen Alltag. Khloé scheint in ihrer Rolle voll und ganz aufzugehen – und gibt nun ihr Erfolgsrezept zum Mama-Sein preis!

"Ich denke, Konsequenz ist der Schlüssel", erklärt die Unternehmerin im aktuellen Podcast von TV-Persönlichkeit Dr. Travis Stork. "Völlig egal, ob du sie maßregeln oder lieben willst, ich denke, man muss konsequent sein. Kinder sehnen sich nach Beständigkeit. Sie lieben Routine", erläutert sie weiter. Außerdem appelliere sie an True, im Moment zu leben und sich nicht so schnell von ihrem Weg abbringen zu lassen.

Khloé sei es wichtig, dass ihre Tochter fokussiert bleibt. "Ich weiß, dass es mit Technologie, Telefonen und Fernsehen so leicht ist, abgelenkt zu werden. Jeder will etwas von dir, besonders in dieser Zeit." Ihr Kind solle früh lernen, sich selbst zu vertrauen und auf ihre Art präsent zu bleiben.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson

Anzeige

ActionPress Khloé Kardashian, November 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson um März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de