Und plötzlich herrscht Funkstille! Schon seit Jahren lässt Daniela Katzenberger (33) ihre Fans an ihrem Leben teilhaben – seit einer Weile nutzt die Kultblondine dafür vor allem die Plattform Instagram. Fast täglich versorgt sie ihre fast zwei Millionen Abonnenten mit spannendem Content aus ihrem Alltag. Doch nun kündigt Dani plötzlich an, dass es ab sofort etwas ruhiger auf ihrem Kanal wird. Was wohl dahintersteckt?

"Betriebspause, bin bald wieder für euch da", heißt es in einem aktuellen Post auf ihrer Instagram-Seite. Mehr schreibt Daniela nicht dazu, beendet den Satz nur noch mit einem roten Herz-Emoji. Was es mit der Auszeit auf sich hat, ist zunächst nicht bekannt. Auch wann die 33-Jährige ihr Netz-Comeback feiern wird, steht noch in den Sternen. Gegenüber RTL gibt ihr Management nun aber immerhin Entwarnung. Es sei alles in Ordnung, die vergangenen Wochen seien nur sehr arbeitsreich gewesen und Dani gönne sich nun mit ihrer Familie etwas Ruhe.

In letzter Zeit war der Terminkalender der Katze aber auch rappelvoll. Während sie zum einen ihr neues Buch vorstellte, jagte dann auch noch ein TV-Auftritt den nächsten. Zuletzt sah man sie am Samstag mit ihrem Mann Lucas Cordalis (52) in der Open-Air-Show von Florian Silbereisen (38) "Schlager, Stars und Sterne".

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Kitzbühel im Jahr 2020

Instagram/lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Juni 2020



