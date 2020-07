Welche Promi-Dame hat sich hier von hinten fotografieren lassen? Die gesuchte Person ist eine beliebte Darstellerin in der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht. Tipp: Sie spielt in dem Format einen absoluten Männermagneten und ist im TV die Tochter eines bekannten Sängers. Dazu hat ihre Rolle regelmäßig Probleme in der Schule. Doch welches Cast-Mitglied versteckt sich nun hinter dieser XXL-Mähne?

Es ist die Kim-Terenzi-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (23)! Die Schauspielerin befindet sich aktuell mit ihrem kleinen Bruder Chris im Urlaub. Das Format befindet sich gerade in einer allgemeinen Drehpause, damit der Cast mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Nathalie verbringt diese Zeit im Kreise ihrer Liebsten – sie ist in Worms zur Welt gekommen, wo ihre Verwandtschaft noch immer wohnt.

Aufnahmen von hinten scheinen momentan die absoluten Must-Have-Posts bei den deutschen Promis zu sein. Auch das ehemalige Bachelor in Paradise-Babe Michelle Schellhaas (25) und Nathalies BTN-Kollege Jörn Lehmann veröffentlichten jüngst ähnliche Beiträge.

Anzeige

RTL II Nathalie Bleicher-Woth, 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2020 in Worms

Anzeige

RTL II Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de