Sie kommt offenbar ganz nach ihrer Mama. Vor knapp zwei Jahren wurde Bonnie Strange (34) zum ersten Mal Mutter. Via Social Media hält das Model seine Fans regelmäßig mit Schnappschüssen aus seinem Alltag auf dem Laufenden – ihre Tochter hält Bonnie jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt bekommt ihre Community allerdings einen besonders süßen Einblick in ihr Leben mit der Zweijährigen: Goldie scheint ihrer Mama als Model nachzueifern.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty jetzt ein Video ihres Nachwuchses, das die Herzen ihrer Follower höherschlagen lassen dürfte. In dem Clip posiert die Kleine und wird durch Mamas Klamotten zum Mini-Model. Im rosa Tutu und einer Windel tapst Goldie herum und dabei haben es ihr die Schuhe ihrer berühmten Mutter besonders angetan. Erst schlüpft sie in viel zu große Turnschuhe und steckt danach einen ihrer Füße in einen pinken Overknee-Stiefel.

Doch damit nicht genug: Auch Bonnies Schminke wird umfunktioniert. Mit einer Make-up-Palette in verschiedenen Brauntönen übersäen die beiden Goldies Beine mit zahlreichen Punkten. Danach geht das Mädchen in ihrem Spiel-Einkaufsladen einkaufen – und trägt dabei eine von Bonnies blauen Perücken.

Getty Images Bonnie Strange im Januar 2020

Getty Images Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie, Dezember 2019



