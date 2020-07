Wie steht es eigentlich um Jessica Paszkas (30) Liebesleben? Die einstige Bachelorette hält seit dem Ende der Kuppelshow ihr Privatleben so gut es geht geheim – die Beauty posiert für ihre Follower im Netz meistens solo vor der Kamera. Promiflash hat jetzt aber bei Jessica nachgehakt, ob sie denn mittlerweile vergeben ist, oder doch noch als Single durchs Leben geht.

Jessica verriet im Promiflash-Interview ganz offen, dass sie momentan keinen Mann an ihrer Seite hat. "Klar habe ich Lust, mich zu verlieben, das Gefühl ist nämlich unbeschreiblich und das hatte ich lange nicht mehr", gab die 30-Jährige zu. Trotzdem genieße sie ihr jetziges Single-Leben. Sie betonte sogar, dass es ihr damit wirklich gut geht: "Aktuell bin ich auch sehr glücklich", versicherte die Influencerin.

Vor wenigen Wochen äußerte sich Jessica ebenfalls zum Thema Liebe – in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin so happy mit mir, dass ich mir gerade einfach keinen Partner an meiner Seite vorstellen kann", erklärte die gebürtige Essenerin. Demnach scheint sich die Gefühlslage des Reality-TV-Stars auch nicht geändert zu haben.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juni 2020 in Essen



