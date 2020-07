Krasse Liebes-News aus dem TV-Rosen-Kosmos. Die einstige Bachelorette-Hauptakteurin Jessica Paszka (30) soll überraschend mit einem ihren ehemaligen Anwärter anbandeln. Sie wurde dabei erwischt, wie sie mit ihrem Zweitplatzierten Johannes Haller (32) in einem Spa auf einer Liege kuschelte. Haben die beiden nun etwa doch noch zusammengefunden nach all den Jahren? Im Promiflash-Interview äußerte sich nun Johannes' Verflossene Yeliz Koc (26) zu den Turtel-News des TV-Playboys.

Tatsächlich scheint Yeliz diese Neuigkeit nicht sonderlich zu stören, vielmehr will sie Jessica einen Rat mit auf den Weg geben: "Wenn sie schlau ist, lässt sie ihn vorher nicht nur einen Corona-Test machen, sondern schickt ihn vorher auch zum Urologen." Damit deutet die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin wohl an, dass Johannes nicht gerade ein Unschuldslamm in Sachen Dating-Partnerinnen ist. Darüber hinaus würde sich Yeliz freuen, wenn ihr Ex sein Glück in Jessi gefunden haben sollte, sie sei immerhin eine hübsche Frau. "Vielleicht hat er in ihr ja eine Frau gefunden, die er mehr liebt als sich selbst und die es mit ihm aushält", erklärte die Influencerin weiter.

Yeliz selbst wurde jüngst ebenfalls eine Liebelei mit einem anderen Bachelorette-Boy aus der Staffel von Nadine Klein (34) nachgesagt. Sie soll sich des Öfteren mit Filip Pavlovic (26) getroffen haben. Laut eigenen Aussagen sei sie jedoch momentan glücklicher Single.

RTL2 Johannes Haller bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-Sternchen

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-Star



