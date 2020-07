Was meint sie bloß mit ihrer neuesten Aussage? Seit einigen Tagen werden die Netz-Beiträge von Britney Spears (38) ganz genau unter die Lupe genommen. Der Grund: Ihre Fans sind sich sicher, dass die Pop-Prinzessin in ihren Postings geheime Botschaften versteckt, mit denen sie um Hilfe bittet. Auch hinter einer auf den ersten Blick normalen Bilder-Reihe der "Toxic"-Interpretin vermuten die User nun eine tiefere Bedeutung...

Auf aktuelleren Instagram-Fotos ist Britney in zwei verschiedenen Outfits zu sehen: Einmal in einem Bikini in Schlangenleder-Optik – ihr Körper ist mit weißer Henna-Bemalung verziert. Auf dem zweiten Schnappschuss trägt die 38-Jährige eine kurze Hippie-Bluse und Shorts. Es sind aber nicht die Bilder, sondern der dazugehörige Text, der ihre Follower aufhorchen lässt: "Ich denke, ich wollte auf dem zweiten Foto wie ein Hippie aussehen. Ich bin mir aber nicht sicher, was die Hände auf meiner Hüfte sollen. Ich denke, ich fordere Aufmerksamkeit!"

Nun spekulieren ihre Fans über den letzten Teil ihrer Aussage: Wofür fordert sie Aufmerksamkeit? "Ich denke, sie versucht uns zu sagen, dass wir ihre Hinweise bemerken sollen", überlegt zum Beispiel ein User. Ein anderer macht darauf aufmerksam, dass das erste Bild schon älter sei. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass in der Henna-Bemalung eine Botschaft stecken könnte.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Juli 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin



