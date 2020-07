Riesenschock für Yvonne Pferrer (25) und Jeremy Grube (26): In ihrem Van ist ein Feuer ausgebrochen! Diese besorgniserregenden Neuigkeiten gab die ehemalige Köln 50667-Darstellerin am Dienstagmittag bekannt – mitsamt Fotos vom Feuerwehreinsatz. Viel mehr Details enthüllte sie bisher nicht. Vermutlich mussten die Schauspielerin und ihr Partner sich erst einmal sammeln und ihre Angelegenheiten klären. Nun gaben Yvonne und Jeremy endlich ein Update: So kam es zu dem Brand in ihrem Van!

Das Paar tourt schon seit ein paar Wochen mit seinem Van durch Europa. Aktuell befinden sie sich in Frankreich – wo es in der Nacht zu Dienstag zu dem dramatischen Vorfall kommen sollte: "Wir kochen mit Gas und die Flamme ist am Verbindungsstück zwischen Schlauch und Herdplatte entstanden. Wir wissen leider nicht genau, wie es passieren konnte", schilderte Yvonne in ihrer Instagram-Story. "Es war wirklich großes Glück, dass ich die Flamme direkt gesehen habe.[...] Hier im Van ist alles entflammbar." Die beiden hätten daraufhin schnell reagiert und den Feuerlöscher gezückt – und so das Schlimmste verhindert.

Doch damit sei die Gefahr noch nicht gebannt gewesen: "Das Gas drang weiter aus und wir wussten nicht, ob die Gasflasche platzt oder ob das Feuer gleich wieder losgeht", erklärte Yvonne weiter. Deshalb hätten sie trotz bereits gelöschter Flamme noch die Feuerwehr gerufen – was kein leichtes Unterfangen war, denn: Die Turteltauben hatten ihr Nest fernab von Zivilisation aufgestellt und hatten in der Natur keinen Handyempfang. Yvonne musste also zu Fuß loslaufen und Hilfe holen. Ihr Resümee nach der Aktion: "Uns geht's gut, aber wir hatten tatsächlich leicht Panik, weil es echt anders hätte ausgehen können."

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Feuerwehreinsatz bei Yvonne Pferrer

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube mit ihrem Van

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer in ihrem Van



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de