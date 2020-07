Das hätte ziemlich böse enden können! Seit einigen Wochen touren Yvonne Pferrer (25) und ihr Freund Jeremy Grube (26) auf vier Rädern durch Deutschland und andere Teile Europas. Die einstige Köln 50667-Darstellerin lässt ihre Community an dieser Reise teilhaben und postet meist absolut traumhafte Aufnahmen. Doch nun schlägt sie auf ihrem Profil plötzlich ernsthafte Töne an, denn: In ihrem Van hat es gebrannt.

Yvonne und Jeremy sind aktuell in Frankreich – um genau zu sein, haben sie ihre Zelte momentan in der Bretagne aufgeschlagen. Während die Schauspielerin am Montag noch zahlreiche Eindrücke in ihrer Instagram-Story teilte und den Usern eine Van-Roomtour angekündigte, folgte wenige Stunden später diese erschreckende Nachricht: "Was eine Nacht. Feuer im Van und ein riesen Schockmoment", schrieb die Abenteurerin zu einem Bild, das den Feuerwehreinsatz zeigt.

Was genau passiert ist, ist bislang noch nicht bekannt. Yvonne will sich aber bald bei ihren Followern melden und erklären, was vorgefallen und wie es zu dem Brand gekommen ist. Den Umständen entsprechend scheint es den beiden aber immerhin gut zu gehen.

Instagram / yvonnepferrer Feuerwehreinsatz bei Yvonne Pferrer

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Ex-"Köln 50667"-Darsteller



