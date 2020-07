Tom Holland (24) scheint offiziell vom Markt zu sein! Ganz klar: Dem Spider-Man: Homecoming-Star mangelt es nicht an weiblichen Fans – so finden sich unter seinen Social-Media-Beiträgen stets tausende schmachtende Kommentare. Doch ist der Filmstar überhaupt noch zu haben? Bereits seit einigen Wochen ranken sich Paar-Gerüchte um den Hottie und Schauspielkollegin Nadia Parkes. Jetzt lüftete der 24-Jährige das Geheimnis: Mit einem Foto von Nadia im Netz machte Tom ihre Liebe nun offiziell!

Nachdem er bereits mehrfach auf ihrem Profil zu sehen gewesen ist, ist nun ein Schnappschuss der attraktiven Blondine auf seinem Instagram-Kanal aufgetaucht. Die Momentaufnahme zeigt sie leicht verborgen hinter einer schwarzen Mund-Nasen-Maske. Zwar kommentierte Tom das Bild nicht weiter, doch die Tatsache, dass er ein Foto von Nadia gepostet hat, reichte schon aus, um seine Fans in helle Aufruhr zu versetzen: "Oh mein Gott, die beiden sind wirklich zusammen! Was für ein schönes Paar! Herzlichen Glückwunsch", kommentierte eine Userin den Beitrag. Der Großteil der Kommentare fiel jedoch weniger freudig aus: Toms Anhängerinnen zeigen sich vor allem enttäuscht, dass er jetzt allem Anschein nach offiziell vergeben ist.

Offenbar besucht die Beauty ihren Schatz gerade in Berlin – dort ist auch das besagte Foto von ihr entstanden. Der gebürtige Londoner steht momentan in der Hauptstadt für sein neustes Projekt vor der Kamera: die Videospielverfilmung "Uncharted". In ihrem aktuellsten Instagram-Posting posiert Nadia zudem vor dem Berliner Dom.

Instagram / tomholland2013 Nadia Parkes, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Onward" in Hollywood, Februar 2020

Instagram / nadia.parkes Nadia Parkes, Schauspielerin



