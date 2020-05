Ist Tom Holland (23) wieder verliebt? Zuletzt machte der Spiderman-Darsteller wegen einer angeblichen Trennung Schlagzeilen: Er soll sich Anfang April von seiner Freundin Olivia Bolton getrennt haben. Neun Monate nachdem sie bei einem Festival zusammen abgelichtet worden waren, bestätigte ein Insider das Aus ihrer Beziehung. Lange blieb der 23-Jährige aber anscheinend nicht single, denn Tom soll bereits eine neue Freundin haben – und die ist keine Unbekannte!

Laut Daily Mail soll der Brite mit seiner Schauspielkollegin Nadia Parkes zusammen sein. Nadia kennt man bisher vor allem aus Serien wie "Doctor Who" und "The Spanish Princess". "Tom hat seinen Freunden und seiner Familie erzählt, dass sie offiziell in einer Beziehung sind", erzählte eine Quelle der Zeitung. Zuvor sollen sie drei Monate lang gedatet haben. Das würde bedeuten, dass auch die Trennung von Olivia bereits länger zurückliegen muss, als bisher angenommen.

Nadia sei sogar schon mit Tom in London zusammengezogen, wird weiter berichtet. In der britischen Hauptstadt sollen sie zusammen mit Toms Bruder Harry und Schauspieler Harrison Osterfield unter einem Dach leben. Glaubt ihr, dass es dieses Mal etwas Ernstes ist? Stimmt ab!

Anzeige

EROTEME.CO.UK / MEGA Tom Holland mit Olivia Bolton in London

Anzeige

Getty Images Nadia Parkes, "The Spanish Princess"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Tom Holland, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de