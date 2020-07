Sie bekommen einfach nicht genug voneinander! Erst seit Kurzem ist es offiziell: Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) sind tatsächlich ein Paar. Während die Tänzerin und der Sänger ihre Beziehung zunächst geheim hielten, darf nun jeder sehen, wie glücklich sie zusammen sind. Ein paar süße Pärchenbilder teilten die Let's Dance-Turteltauben bereits mit ihrer Community – und nun gibt es tatsächlich das erste Knutschfoto!

Christina postet das Bild jetzt auf ihrer Instagram-Seite. Verliebt stehen die zwei vor einer traumhaften Kulisse, doch die beiden haben nur Augen füreinander. "Einfach", betitelt sie den Kuss-Schnappschuss und versieht den Kommentar abschließend mit einem Herz-Emoji. Auch der Hashtag #love darf natürlich nicht fehlen. Luca veröffentlicht eine ähnliche Aufnahme, auf der sie sich über beide Ohren strahlend anschauen. "Ich liebe dein Strahlen", kommentiert er seinen Beitrag.

Die Fans des Duos sind absolut hin und weg und hinterlassen neben zahlreichen Likes jede Menge schmachtendes Feedback. "Schönstes Paar ever", "Ihr seid so süß zusammen" und "Oh mein Gott, wie süß ist das denn bitte? Ich sterbe", lauten nur drei der fast durchweg positiven Kommentare.

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de