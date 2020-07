Der wohl jüngste Hochzeitsgast von Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) hat sich in ein Foto gemogelt! Am 17. Juli war es nach einigen Verschiebungen endlich so weit: Vor den Augen von rund 20 Anwesenden gaben sich die Enkelin der Queen (94) und der Unternehmer in der Royal Chapel of All Saints das Jawort. Wie schon vor dem exklusiven Liebesspektakel bekannt wurde, war auch Edos Sohn Christopher aus seiner früheren Beziehung mit der Architektin Dara Huang anwesend und Pagenjunge bei der Zeremonie. Auf einem mittlerweile wieder gelöschten Bild war der vierjährige Knirps sogar zu erahnen!

Bislang bekamen die Royal-Fans den Stiefsohn von Beatrice noch nie zu Gesicht – auf einem Foto, das der Hochzeits-Florist Rob Van Helden auf Instagram gepostet hatte, sahen sie zumindest einen Ausschnitt von ihm. Auf dem mittlerweile wieder gelöschten Schnappschuss kommen die Prinzessin und ihr Gatte gerade aus der Kirche, hinter den beiden ist Christopher, der den Spitznamen Wolfie trägt, in kurzen, hellblauen Hosen und einem Hemd zu sehen. "Ich fühle mich so geehrt, Teil der Königlichen Hochzeit gewesen zu sein", kommentierte der Florist das Foto, das der Fotograf Benjamin Wheeler geschossen hat.

Zwischen Beatrice und der Verflossenen von Edoardo fließt zudem kein böses Blut – ihren Stiefsohn habe die Blaublüterin von Anfang an herzlich aufgenommen: "Beatrice geht sehr liebevoll mit Wolfie um", bestätigte ein gemeinsamer Freund der drei kürzlich gegenüber dem News-Outlet. Mittlerweile verbringt das Paar seine Flitterwochen in Südfrankreich. Dort genießen sie ihre ersten Tage als Ehepaar vermutlich ohne Wolfie.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi in London, 2019

Instagram / dara_huang Dara Huang im Juli 2020

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor



