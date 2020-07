Die frischgebackenen Eltern Sarah (29) und Dominic Harrison (29) melden sich nach der Geburt! Die YouTuber konnten am vergangenen Montag zwei Jahre nach ihrer Tochter Mia Rose (2) ihren nächsten Nachwuchs auf der Welt begrüßen – wieder eine Tochter. Die kleine Maus hört auf den Namen Kyla. Und auch mit weiteren Informationen über das Neugeborene halten sie nicht hinterm Berg: Jetzt verraten sie die Größe und das Gewicht!

"Sie ist so schön und sie ist gesund. Sie ist 51 Zentimeter. Also einen Zentimeter größer als Mia. 3215 Gramm schwer", erzählen die Influencer in einem neuen YouTube-Video, in dem sie sich kurz nach der Geburt noch im Krankenhaus befinden. Ihr erneutes Familienglück steht den beiden ins Gesicht geschrieben – sie grinsen von einem Ohr zum anderen. Und auch beim Kaiserschnitt ist alles gut verlaufen, wie der 29-Jährige verrät: "Die Ladys haben das megagut gemeistert, die Kleine sowie die Große und uns geht es gut."

Nach der Entbindung würden sie noch ein oder zwei Tage in der Klinik verbringen. "Wir haben noch eine Untersuchung mit der Kleinen und ich habe noch meine Untersuchungen und dann werden wir die Zeit genießen", schildert Sarah. Sobald sie wieder zu Hause seien, könne auch endlich Mia ihr Geschwisterchen kennenlernen – sie durfte aufgrund der aktuellen Lage nicht mit dabei sein.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic und Tochter Mia, Juli 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison



