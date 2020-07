Wie schnell die Zeit vergeht! Hanna (24) und Jörn Schlönvoigt (33) haben sich einfach gesucht und gefunden. Nachdem der GZSZ-Darsteller und die Influencerin im Frühjahr 2017 ihre Beziehung bekanntgegeben hatten, ging alles Schlag auf Schlag. Im Sommer folgte die Verlobung, im Dezember desselben Jahres erblickte dann schon Tochter Delia (2) das Licht der Welt. Das Familienglück besiegelten Hanna und Jörn dann am 28. Juli 2018 mit einer traumhaften Hochzeit – und dieses Ereignis liegt mittlerweile genau zwei Jahre zurück!

Zu diesem besonderen Anlass teilte Hanna nun ein Retro-Foto vom wohl schönsten Tag ihres Lebens auf Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sieht man die damals frischgebackenen Eheleute Hand in Hand in voller Hochzeitsmontur eine Wiese entlang schreiten. "Zwei Jahre her", schrieb Hanna unter die romantische Aufnahme und setzte neben einem roten Herz-Emoji noch Hashtags wie "Hochzeitstag" oder "Couplegoals" dazu.

Ihre zwei Jahre andauernde Ehe feierten die Turteltauben während ihres Sommerurlaubes auf der griechischen Insel Rhodos. In ihrer Instagram-Story zeigte Hanna auch die Location ihres Pärchen-Abends. Sie wählten ein edles Restaurant direkt am Wasser – inklusive romantischer Kerzenbeleuchtung zu späterer Stunde.

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juli 2020

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt in Griechenland

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna Schlönvoigt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de