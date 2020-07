So aufgebracht sieht man Jürgen Milski (56) nur äußerst selten! Das Big Brother-Urgestein ist in Sachen Reality-TV so einiges gewohnt, schließlich ist es schon seit 20 Jahren im Business. Beim Kampf der Realitystars kommt aber selbst der Show-Profi an seine Grenzen. Bei einem Spiel, bei dem die Kandidaten Getränke zuerst in den Mund schütten, zu einem anderen Gefäß rennen, die Flüssigkeiten dort reinspucken und anschließend den gesamten Mix austrinken sollten, platzte Jürgen der Kragen: Er rastete komplett aus – und überzeugte seine Mitstreiter erfolgreich, das Spiel ebenfalls zu boykottieren!

Die Neuankömmlinge Johannes Haller (32) und Melissa (24) übernahmen bei der Challenge, bei der sich ein Duo vor dem Rauswurf sichern konnte, die Moderation. Kurz nach dem Erklären der Regeln gab es für sie jedoch nicht mehr viel Gelegenheit zum Moderieren: "Ich bin raus! Mache ich nicht", wetterte Jürgen direkt los. Und wurde anschließend noch deutlich lauter: "Das geht gegen meine Würde! Was meinst du, wenn meine Tochter das sehen würde, dass ich so eine Scheiße hier mache?" Doch nein, auch damit nicht genug. Er setzte indirekt seine Mitstreiter unter Druck: "Wer sowas macht nur wegen Immunität... Pff! F*ck! F*ck it! Arschlöcher!", zeterte er mit hochrotem Kopf, hielt den Mittelfinger in die Höhe und trat – während er wutschnaubend abdampfte – direkt zwei Spielsäulen samt Getränken um.

Ob wegen Jürgens Ausraster oder nicht: Die gesamte Gruppe sprach sich letztendlich dafür aus, das Spiel zu boykottieren. Etwas, das Host Johannes nur bedingt nachvollziehen konnte: "War es Loyalität den anderen gegenüber oder war es dieses typische Mit-dem-Strom-Schwimmen? Ich fand es echt schade, dass da zu viel Einfluss von den einen auf die anderen übertragen wurde", erklärte er im Interview. Jürgen hingegen sieht sein Verhalten weitestgehend als gerechtfertigt an und erklärte: "So, wie ich da gerade ausgerastet bin, kennt mich kein Mensch, aber wenn's zu viel ist, ist's zu viel und dann raste ich so aus!"

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Christoph Hardt / Future Image Jürgen Milski beim 22. RTL-Spendenmarathon in Köln

Wieck,Thomas Jürgen Milski beim Saarspektakel 2016 in Saarbrücken

RTL2 Johannes Haller bei "Kampf der Realitystars"



