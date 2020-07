Für diese beiden Promis nahm die Reise ein schnelles Ende! Seit Mittwoch treten Jürgen Milski (56), Kate Merlan (33) und Co. in der neuen RTL2-Show Kampf der Realitystars gegeneinander an. Acht der insgesamt zwölf Promi-Kandidaten hatten schon gleich zu Beginn für gute Unterhaltung gesorgt – Sam Dylan (29), Georgina Fleur (30), Tayisiya (23) und Yana Morderger stießen hingegen erst im späteren Verlauf der ersten Episode dazu. Und noch mehr: Die vier Nachzügler durften später über das Schicksal der anderen Teilnehmer entscheiden und zwei von ihnen sogar aus der Show rausschmeißen. Diese beiden Realitystars schickten sie nach Hause!

In der großen Entscheidungsrunde machten die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin Tayisiya und ihre Schwester Yana den Start und verkündeten, dass es für Hubert Fella (52) an der Zeit sei, sich zu verabschieden. Kurz danach waren die Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin und Sam an der Reihe, jemanden rauszuwerfen. Obwohl sie Kate als gefährliche Konkurrentin einstuften, erklärte Sam ihr: "So leicht machen wir es uns nicht. Wir wollen nur gegen die Besten gewinnen und deswegen bleibst du hier." Stattdessen gab Georgina bekannt, dass Oliver Sanne (33) seine Koffer packen muss.

Momo Chahine hatte sich mit Olli besonders gut verstanden und war über dessen Rauswurf deshalb sichtlich traurig: Bei dem ehemaligen DSDS-Kandidaten flossen nach der Verkündung dicke Tränen. Und auch der ehemalige Bachelor erklärte später in einem Interview, es sehr zu bedauern, dass er "den einen oder anderen hier zurücklassen muss".

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL II und auf TVNOW.

Hubert Fella bei der Musical-Premiere "Pretty Woman" in Hamburg

Ex-Bachelor Oliver Sanne

Ex-DSDS-Kandidat Momo Chahine, 2019



