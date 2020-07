Was für eine süße Geburtstagsüberraschung für Kate Beckinsale (47)! Nachdem die Schauspielerin 2019 noch vergeblich ihr Glück an der Seite von Komiker Pete Davidson (26) versucht hatte und anschließend auch andere Promi-Männer gedatet haben soll, wurde sie im vergangenen April erstmals händchen haltend mit Goody Grace (23) gesichtet. Die Beziehung der beiden scheint immer intensiver zu werden: Erst Ende Juni hatte die "Underworld"-Darstellerin ihrem fast 24 Jahre jüngeren Freund öffentlich eine Liebeserklärung gemacht – und der revanchierte sich zu ihrem Geburtstag nun mit herzlichen Worten!

Am Sonntag beging Kate ihren 47. Geburtstag und postete zu ihrem eigenen Ehrentag ein Instagram-Video, in dem sie mit ihrer Katze kuschelt. Den niedlichen Clip ließ ihr Liebster Goody Grace natürlich nicht unkommentiert: "Happy Birthday! Ich liebe dich", schrieb er und bekam darauf auch prompt eine Antwort der Brünetten, welche die drei magischen Worte wiederholte.

Kates Partner ist aber nicht der Einzige, der an ihren Geburtstag dachte: Neben zahlreichen Fans hinterließen auch einige Stars wie Model Cara Delevingne (27), Schauspielerin Sara Foster (39) und Musikerin Meghan Trainor (26) der Leinwandschönheit Gratulationen: "Herzlichen Glückwunsch, du wunderschöne Göttin", postete die "All About That Bass"-Sängerin.

Getty Images Kate Beckinsale bei den Producers Guild Awards 2020

Getty Images Hollywood-Star Kate Beckinsale bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Kate Beckinsale im Februar 2020 in West Hollywood



