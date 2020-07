Die Morderger-Zwillinge zeigen sich mal von einer ganz anderen Seite! Beim Kampf der Realitystars treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Durch ihre Besonderheit zeichnen sich aber vor allem Tayisiya (23) und Yana Morderger (23) aus. Doch ihre niedlich-liebe Art und die ständig unisono gesprochenen Passagen interpretieren einige ihrer Mitstreiter eher als kindliche Naivität. Und wegen solcher Unterstellungen kam es nun doch tatsächlich in der Sendung zum Ausraster der sonst so harmoniebedürftigen Schwestern!

Beim gemeinsamen Flaschendrehen in der Unterkunft der Promis herrschte lange Harmonie und Heiterkeit – bis Yana am Zug war: "Trinke ein Glas Bier oder Wein auf Ex" lautete die Aufgabe, die die Blondine schlicht und ergreifend nicht antreten wollte – aus Angst "als Alkoholikerin dargestellt" zu werden. "Diese Erwachsenenspiele sind aber auch gemein", warf Johannes Haller (32) darauf sarkastisch ein. "Stopp, hier gefällt mir eines nicht! Wir sind, auch wenn wir sehr nett sind, erwachsen", sagte Tayisiya und setzte so eine Grenze. Wenig später flossen dann auch schon die ersten Tränen bei den 23-Jährigen. "Nur, weil wir wirklich zu euch nett sind, heißt das nicht, dass wir dumm sind oder nicht erwachsen genug für euch", wetterte Yana mit zittriger Stimme weiter.

Für diese Standpauke bekamen die beiden immerhin von Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein Unterstützung: "Ich verstehe das Verhalten der Zwillinge absolut. Und ich war sehr, sehr stolz auf die beiden, dass sie den Mund aufgemacht haben", erklärte sie im Einzelinterview. Und auch Übeltäter Johannes suchte nach dieser Eskalation versöhnliche Worte: "Das tut mir jetzt für euch auch leid – weil ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe und einen Spaß gemacht habe. Das wollte ich jetzt gar nicht", gab sich Johannes daraufhin überfordert.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL2 Johannes Haller bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / tayuschka Yana und Tayisiya Morderger an ihrem 23. Geburtstag

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTL2 Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein beim "Kampf der Realitystars"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de