Diese Liebe sollte nicht ewig halten! 2007 hatte RTL-Bekanntheit Tanja Bülter (48) ihre Beziehung zu Nenad Drobnjak bekannt gemacht. Anschließend erlebte die Beziehung der Moderatorin mit dem IT-Manager einen steilen Aufstieg Richtung Wolke sieben: Das Paar bekam zwei Kinder und krönte seine Romanze 2013 mit einer prächtigen Hochzeit in Serbien. Doch jetzt ist alles aus und vorbei: Tanja und Nenad haben sich sieben Jahre nach ihrer Trauung getrennt!

Das enthüllte die Blondine nun gegenüber Bild: "Unsere Trennung ist schon viele Monate her. So etwas muss man ja erstmal selber verarbeiten, bevor das Ganze öffentlich wird!" Genauere Gründe für das plötzliche Ehe-Ende gab die Journalistin auch preis: Das verflixte siebte Jahr habe zugeschlagen! "Wir haben uns auseinandergelebt, in den letzten Jahren in zwei verschiedene Richtungen entwickelt. Trotzdem haben wir es immer wieder versucht, dass wir auf der einen Straße zusammen gehen. Aber irgendwie hat diese Straße wohl zwei Wege für uns vorgezeichnet!", schilderte Tanja. Auch eine Beziehungspause habe das nicht verhindern können.

Für ihre gemeinsamen Kinder wollen die früheren Turteltauben weiterhin zusammenhalten: "Wir ziehen weiterhin an einem Strang, was Erziehung und Wertevorstellungen angeht!" Tochter Mina und Sohn Nicholas sollen weiterhin bei ihrer Mutter wohnen, ihren Papa jedoch auch regelmäßig sehen.

Anzeige

Getty Images Tanja Bülter im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Nenad Drobnjak und Tanja Bülter beim Tribute to Bambi 2010

Anzeige

Getty Images Tanja Bülter bei der Berlin Fashion Week 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de