Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Natascha Ochsenknecht (56)! Wegen ihrer ehrlichen und direkten Art ist die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (65) ein gern gesehener Gast in sämtlichen Reality-TV-Formaten und vielen weiteren Shows. Zuletzt kommentierte die Ex-Camperin das Geschehen in der Dschungelshow. Wer einfach nicht genug von ihrer spitzen Zunge kriegen kann, darf sich jetzt auf ihr neues Projekt freuen: Natascha bekommt eine eigene Talk-Runde auf RTL.de!

Das gab der Sender RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: Die neue Webserie heißt "Berlin Blonds" – hier wird Natascha an der Seite von Schauspielerin Tina Ruland (54) und Moderatorin Tanja Bülter (49) über alles Mögliche plaudern: "Ob Schneckenschleim als Anti-Aging-Wunderwaffe, Girls-Trips zur Fitnessmesse mit muskelbepackten Bodybuildern oder im freien Fall auf Berlins angesagtester Action-Attraktion: Die Berlin Blonds testen, entdecken, kommentieren, haben in allen Lebenslagen verrückte Tipps", heißt es in dem Statement.

Außerdem verspricht der Sender: Die drei Mädels werden natürlich "kein Blatt vor dem Mund nehmen"! Wer jetzt Lust bekommen hat, mal in das Format reinzuschauen, muss sich auch gar nicht mehr lange gedulden: Schon heute soll es losgehen! Werdet ihr reinschalten? Stimmt ab!

