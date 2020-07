Süße Neuigkeiten aus dem Hause Rocha-Conran! Das Supermodel Coco Rocha (31) und sein Mann James Conran konnten sich bereits im Jahr 2015 und auch 2018 über zuckersüßen Nachwuchs freuen: Ihre Tochter Ioni James (5) und Söhnchen Iver Eames kamen auf die Welt. Jetzt verkündete die Laufstegschönheit erneut erfreuliche Nachrichten: Ihre kleine Rasselbande wird demnächst Zuwachs bekommen – denn Coco ist zum dritten Mal schwanger!

"Wir werden ein Mädchen bekommen, und die große Schwester Ioni ist schon so aufgeregt", plauderte Coco die süßen Neuigkeiten nun gegenüber People aus. "Sie liebt es, einen kleinen Bruder zu haben, aber sie sagt: 'Ich habe schon einen. Also lass uns noch ein Mädchen besorgen.' Sie will die ganzen Mama-Sachen machen", erklärte die werdende Mutter – und allzu lange muss sich Ioni wohl auch nicht mehr gedulden, denn die 31-Jährige sei bereits im fünften Monat ihrer Schwangerschaft angekommen.

Während ihrer letzten beiden Schwangerschaften sei das Model stets seiner Arbeit nachgekommen und sei dafür auch besonders viel gereist. Doch das wird jetzt ganz anders ablaufen. "Dieses Mal werde ich wahrscheinlich die ganzen neun Monate nicht reisen. Ich glaube, das ist in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen", berichtete Coco.

Brian Ach/ Getty Images James Coran und Coco Rocha, 2018

Getty Images Coco Rocha, Topmodel

Getty Images Coco Rocha im Januar 2019



