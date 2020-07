Briana DeJesus (26) gibt ein knuffiges Update! Die Realty-TV-Darstellerin wurde durch ihren Auftritt bei Teen Mom bekannt. Ihre erste Tochter Nova erblickte vor neun Jahren das Licht der Welt, ihr zweites Mädchen ist mittlerweile drei Jahre alt. Einblicke in ihr gemeinsames Leben gibt die US-Amerikanerin immer wieder im Netz. Und dort teilt sie nun auch tolle Neuigkeiten: Briana ist mit ihrem dritten Kind schwanger!

"Sie werden große Schwestern", schreibt Briana am Mittwoch auf Instagram zu einem Foto, auf dem Nova und Stelle sowie ein Ultraschallbild zu sehen sind. Die Mädchen haben ein breites Grinsen auf dem Gesicht und freuen sich sichtlich auf ihr neuestes Familienmitglied. Wie The Sun berichtet, hatte sie in einem mittlerweile gelöschten Post offenbart, welches Geschlecht sie sich wünsche: "Ich möchte einen Jungen haben, damit ich ihn Astro Cloud oder Soren Ray nennen kann."

Wer der Vater des Babys ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Es gibt allerdings Gerüchte, dass sie wieder mit ihrem einstigen Freund Dre Diddy anbandeln könnte. Ihre Töchter sind von ihren Ex-Partnern Devoin Austin II und Luis Hernandez.

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus' Töchter Nova und Stella

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, Reality-Star

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, Reality-TV-Kandidatin



