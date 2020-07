Mit ihrer Schwangerschaft sorgt Darya Sudnishnikova für jede Menge Schlagzeilen. Die 14-jährige Russin erwartet ihr erstes Kind, das sie infolge einer Vergewaltigung bekommt. Großziehen will sie es allerdings gemeinsam mit ihrem elfjährigen Freund Ivan. Die werdende Mama träumt davon, als Influencerin durchzustarten und gibt ihren Fans schon jetzt regelmäßig Schwanger-Updates. Nun verriet sie auch, ob sie einen Sohn oder eine Tochter erwartet.

Via Instagram verkündeten Darya und Ivan das Geschlecht des Kindes. Wie viele andere Webstars auch entschieden sie sich dabei für einen mit Konfetti gefüllten Luftballon. Als der zerplatzte, erschienen pinkfarbene Papierschnipsel, und damit war klar: Darya erwartet ein Mädchen. Schon in zwei Wochen soll sie die Kleine in die Arme schließen können.

Und eines steht schon jetzt fest: Ihr Partner wird ihr bei der Entbindung nicht die Hand halten können. Die Ärzte glauben, dass die Geburt für einen Jungen seines Alters eine traumatische Erfahrung wäre und haben ihm verboten, seiner Freundin beizustehen. "Ich habe Angst, das Kind allein zur Welt zu bringen. Ich denke, es ist besser, wenn jemand bei mir ist", erklärte Darya daraufhin im Interview mit Mirror.

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova (r.) und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova und ihr Freund Ivan



