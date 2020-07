Man muss halt erfinderisch werden! Während mittlerweile wirklich fast jeder über Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) Bescheid weiß, war das natürlich nicht immer so. Vor allem als der Royal anfing, die Schauspielerin zu daten, war alles topsecret. Die Presse sollte ja nicht sofort von Harrys neuer Flamme Wind bekommen. Um dennoch in Kontakt zu bleiben, ließ er sich etwas einfallen und richtete sich tatsächlich einen geheimen Instagram-Account ein.

Ein Auszug aus dem bald erscheinenden Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", der The Times vorliegt, beweist nun: Harry war im Netz inkognito unterwegs! Nach dem ersten Date soll Meghan einer Instagram-Seite gefolgt sein, die auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar wirkt. "SpikeyMau5" lautete der Name des Profils – und niemand Geringeres als Harry höchstpersönlich soll sich dahinter versteckt haben.

Der Name des Kanals wirkt auf den ersten Blick zwar ulkig, doch eigentlich ist er ziemlich kreativ. Zum einen beinhaltet er Harrys Spitznamen "Spike", zum anderen findet sich auch eine Anspielung auf seinen Lieblings-DJ DeadMau5 wieder. Ein Foto von sich lud der 36-Jährige selbstverständlich nicht hoch – als Profilbild wählte er hingegen einen mausförmigen Helm.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham in Oktober 2016

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de