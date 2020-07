Auf Bill Kaulitz' Kopf ist's jetzt richtig luftig! Der Sänger ist wohl schon seit dem Tokio Hotel-Durchbruch 2001 als echter Paradiesvogel bekannt. Mit seinen extravaganten Looks erregte Bill (30) stets großes Aufsehen. Während er in den ersten Jahren eher auf düstere Kleidung und Haarfarben setzte, ging der Wahl-Amerikaner in den vergangenen Monaten mit heller Wuschel-Pracht durchs Leben. Jetzt hat er allerdings erneut eine haarige Veränderung gewagt!

Bill stellte mit seinem neuesten Friseurbesuch auf jeden Fall sicher, dass er jetzt im Sommer nicht zu sehr unter seiner Mähne ins Schwitzen kommt. Mit einem Instagram-Schnappschuss teilte er nun seine neue Frise mit der Welt: Der 30-Jährige trägt nur noch Stoppeln auf dem Kopf – und die sind noch mal deutlich heller als sein Haar zuvor!

Die Fans sind von diesem platinblonden Buzz-Cut absolut begeistert. "So verdammt gutaussehend" oder "Yesss, steht dir gut" lauten die begeisterten Kommentare unter dem Beitrag. Einige trauern aber auch seiner Vorgänger-Frisur hinterher: "Dein fluffiges Haar", schrieb ein Supporter mit weinenden Smileys versehen. Was haltet ihr von Bills Make-over? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz im Dezember 2006

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de