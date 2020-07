Ein großer Tag für Laura Müller (20) – die Influencerin hat heute Geburtstag und schließt die Teenagerjahre ab. Die Ehefrau von Michael Wendler (48) hat zudem ein aufregendes Jahr hinter sich: Nach ihrer Verlobung im April gaben sich der Schlager-Star und seine junge Partnerin Ende Juni das Jawort. Auch karrieretechnisch geht es rund: So ist die Brünette momentan in einer eigenen Doku-Reihe im TV zu sehen und stand Anfang des Jahres für das beliebte Tanz-Duell Let's Dance vor der Kamera. Da dürfte es Laura sehr freuen, dass ihr damaliger Mentor ihren heutigen Ehrentag nicht vergessen hat...

Das verriet Profi-Tänzer Christian Polanc (42), der abseits der TV-Show mit seinem Programm "dancit" durchstartet, jetzt im Promiflash-Interview. "Natürlich habe ich Laura schon persönlich zum Geburtstag gratuliert", betonte er. "Nicht nur per Telefon, aber auch per Sprachnachricht." Das wirkt so, als würden die beiden sich auch nach "Let's Dance" noch gut verstehen? "Wir haben immer noch Kontakt", bestätigte Christian.

"Ich wäre eigentlich schon bald auf der Hochzeitsfeier gewesen, die glaube ich für August geplant war", offenbarte der Tanztrainer weiter. "Da war ich auch eingeladen, aber das ist jetzt alles auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist natürlich sehr schade, aber die beiden haben ja zwischenzeitlich eh schon standesamtlich geheiratet, das ist auf alle Fälle schon mal erledigt." Hättet ihr gedacht, dass Christian und Laura nach "Let's Dance" noch so guten Kontakt haben? Stimmt ab!

