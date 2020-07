Bei GZSZ bahnt sich mal wieder ein Flirt an, den wohl niemand hat kommen sehen! Felix (Thaddäus Meilinger, 38) und Nazan (Vildan Cirpan) könnten unterschiedlicher nicht sein. Er ist ein knallharter Geschäftsmann, sie eine leidenschaftliche Ärztin mit türkischen Wurzeln. Als sich ihre Wege dann beruflich kreuzen, spüren beide eine gewisse Anziehung. Die Serienfiguren wehren sich noch dagegen – aber was halten eigentlich die Darsteller von der Story? Hätten die ungleichen Charaktere eine Chance als Liebespaar?

"Ich persönlich fände das als Geschichte interessant – insbesondere, weil ich es immer spannend finde, wie Paare es schaffen, mit ihren Unterschieden klarzukommen", erklärt Thaddäus im RTL-Interview. Trotzdem ist ihm auch bewusst, dass seine Rolle sich in einem Zwiespalt befindet: "Dass Nazan Muslima ist, ist für Felix der erste Grund, warum nichts passieren kann." Auch seine Kollegin würde sich ein Happy End für die beiden wünschen. Allerdings ist sie der Meinung, dass sich Felix und Nazan momentan selbst im Weg stehen – "durch die Schranken, die sie sich gesetzt und die Kriterien, die sie sich ausgemalt haben."

Auf Facebook wird das verliebte Knistern ebenfalls wild diskutiert. Die Zuschauer sind sich aber uneinig, ob die zwei wirklich eine romantische Zukunft haben. "Nazan ist viel zu nett und gesetzestreu. Die wird nicht mit jemandem zusammen sein, der so hinterlistig ist und Machtspielchen spielt", schreibt ein User. "Die würden gut zusammen passen. Felix hat eine sehr sensible und weiche Seite, wenn es um Gefühle geht. Und Nazan weiß, was sie will", findet ein anderer.

TVNOW Felix (Thaddäus Meilinger) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW Nazan (Vildan Cirpan) in einer Szene bei GZSZ

TVNOW Vildan Cirpan als Nazan bei GZSZ

