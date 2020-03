Thaddäus Meilinger (38) – besser bekannt als Rüpel bei GZSZ – findet seine fiese Rolle richtig stark! Er verkörpert seit 2016 die Figur des Felix Lehmann in der beliebten RTL-Daily: Einen rücksichtslosen, kompromisslosen Egoisten, der sogar über Leichen geht, um seine Ziele zu erreichen. Gerne würde man als Zuschauer diesen Charakter hassen, aber das ist gar nicht so einfach. Denn Felix ist gleichzeitig auch verletzlich, erscheint manchmal sogar nahbar und liebevoll. Diese Vielseitigkeit richtig darzustellen, liegt Thaddäus sehr am Herzen – und Promiflash verriet er, was ihn damit so verbindet.

Der Schauspieler offenbarte im Interview, dass ihm vor Beginn der Dreharbeiten gar nicht bewusst gewesen ist, dass er den Antagonisten verkörpern wird: "Dann habe ich mich entschieden, dass ich auf keinen Fall den Bösen per se spielen will." Thaddäus war es wichtig, die Fans in einen Zwiespalt zu bringen: "Für mich war klar, dass ich jemanden spielen will, bei dem die Zuschauer denken: 'Hach, hätte ich es nicht ähnlich gemacht, vielleicht?'"

Da kommt die Frage auf, ob denn die Schauspieler über die Interpretation einer Rolle wirklich so sehr entscheiden dürfen? "Letztendlich hat ein Schauspieler mit seinem Spiel doch viel Auswirkung darauf, wie es dann auch weitergeht", antwortete Thaddäus gegenüber Promiflash. Die Darsteller, Autoren und Regisseure würden sich gegenseitig auf neue Ideen bringen: "Also arbeiten wir alle sehr eng zusammen und natürlich leisten dabei alle ihren Beitrag zu dem Endergebnis."

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Laura Weber (Chryssanthi Kavazi) und Felix Lehmann (Thaddäus Meilinger) am Set von GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Felix (Thaddäus Meilinger) und Philip (Jörn Schlönvoigt) prügeln sich bei GZSZ

Anzeige

TVNOW Felix (Thaddäus Meilinger) und Brenda (Annabella Zetsch)



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de