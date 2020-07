Dieses Duo kann sich sehen lassen! Hanna (24) und Jörn Schlönvoigt (33) haben sich gesucht und gefunden. Seit dem Frühjahr 2017 gehen der Schauspieler und das Model gemeinsam durchs Leben, im Juni folgte die Verlobung und im Dezember desselben Jahres erblickte dann schon Baby Delia (2) das Licht der Welt. Mittlerweile ist das Paar längst verheiratet und gibt mit dem Töchterchen eine echte, glückliche Bilderbuchfamilie ab. Doch auch optisch führen Jörn und Hanna eine echte Vorzeige-Beziehung: Die zwei Hotties präsentierten nun ihre knackigen Körper gemeinsam im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte der GZSZ-Star ein Spiegelselfie von sich und seiner Frau. Im gemeinsamen Sommerurlaub auf der griechischen Insel Rhodos scheinen die beiden die meiste Zeit in Bademode herumzuschlendern – und teilten diesen Anblick auch mit ihren Fans. Lässig lehnt sich Hanna im knappen cremefarbenen Bikini an ihren durchtrainierten Partner, der seine harten Bauchmuskeln auf dem Schnappschuss besonders gelungen zur Geltung bringt. "Sommer-Saison hat begonnen", schrieb Jörn unter das heiße Foto.

Die Fans dürften bei dieser Urlaubsaufnahme auch ganz schön ins Schwitzen kommen. "Sexy Paar", schrieb ein Follower in die Kommentarspalte. "Wow, ein wunderschönes Paar", fand ein weiterer Nutzer. Entzückt von so viel nackter Haut waren allerdings nicht alle: "Zu viel des Guten", hieß es in einem kritischen Kommentar. Was haltet ihr vom freizügigen Posting? Stimmt ab!

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im Juli 2020

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt im Juli 2020



