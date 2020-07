So heiß wird die Hausarbeit im Hause Schlönvoigt verrichtet! Als Schauspieler ist es Jörn Schlönvoigt (33) längst gewöhnt, ganz unterschiedliche Rollen zu übernehmen. Aber auch im Privatleben kam in den vergangenen Jahren die eine oder andere neue Rolle dazu: Mit Frau Hanna (24) wurde er richtig sesshaft und gründete eine Familie! Dass er für seine Tochter Delia (2) einen absoluten Super-Papa abgibt, daran ließ er mit diversen Vater-Tochter-Fotos schon in der Vergangenheit keinen Zweifel. Nun zeigte Jörn: Er ist auch ein echter Premium-Hausmann!

Davon konnten sich seine Follower nun auf Instagram überzeugen: Der GZSZ-Star teilte ein Foto, welches ihn fleißig beim Hemden bügeln zeigt. Ganz nach dem Motto: Selbst ist der Mann! "Mein Kleiderschrank besteht fast nur aus Hemden. Dementsprechend oft stehe ich als Hausmann 2020 an meinem Bügelbrett", schrieb er zum Bild. Mit dem Schnappschuss bewies Jörn aber nicht nur, dass er Sachen Hausarbeit durchaus begabt ist: Er gönnte seinen Fans nämlich ebenfalls einen heißen Anblick auf sein bretthartes Sixpack, indem er das heiße Eisen kurzerhand oberkörperfrei schwang!

Die Supporter sind bei so viel nackter Haut natürlich völlig aus dem Häuschen. Doch dass Jörn sich so freizügig seiner Community zeigt und damit bestimmt bei der einen oder anderen Betrachterin für Schnappatmung sorgt, dürfte für Frau Hanna im Übrigen kein Grund zur Eifersucht sein. Der 33-Jährige erklärte einst gegenüber RTL, dass ihr selbst seine Liebesszenen im TV nicht viel ausmachen: "Hanna weiß, dass das bei meinem Beruf dazugehört, und für sie ist das überhaupt kein Problem."

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Hanna und Delia Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt auf Mykonos



