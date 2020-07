Kommt die Namenswahl der Harrisons gut an? Sarah (29) und Dominic (29) konnten am vergangenen Montag ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen. Bereits kurz nach der Geburt erfreuten die YouTuber ihre Follower mit ersten süßen Baby-Details. So verrieten sie auch den Namen ihres Neugeborenen: Die kleine Maus hört auf den Namen Kyla! Die Eltern sind total zufrieden mit ihrer Entscheidung. Und was denken die Fans?

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage (Stand 30. Juli 6:18 Uhr) ist eindeutig: Von 7.392 abgegebenen Stimmen finden 5.047 (68,3 Prozent) den Namen total schön und passend. 2.345 (31,7 Prozent) Leser gefällt er nicht. Damit ist klar: Die Mehrheit halten Kyla genau wie Sarah und Domi für eine tolle Entscheidung! Ihre Erstgeborene nannten sie vor zwei Jahren Mia Rose (2)

Ihre Community kann sich aber nicht nur über die Enthüllung des Namens freuen, sondern auch über ein erstes Foto, auf dem das Mädchen auf der Brust seiner Mutter liegt. Zudem verriet sie in einem YouTube-Video: "Sie ist so schön und sie ist gesund. Sie ist 51 Zentimeter. Also einen Zentimeter größer als Mia. 3215 Gramm schwer."

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic und Tochter Mia, Juli 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla



