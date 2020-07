Sarah (29) und Dominic Harrison (29) sind wieder Eltern geworden! Diese frohen Neuigkeiten überbrachten die beiden Influencer ihren Fans vor wenigen Tagen: Nach Töchterchen Mia (2) durften sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Mann am 27. Juli über ein zweites Mädchen freuen. Kurz darauf verrieten die Wahl-Münchener zudem, wie ihr neuestes Familienmitglied heißt: Kyla Harrison. Doch welche Bedeutung steckt hinter diesem Namen?

Der Name Kyla kommt laut Vorname.com ursprünglich aus dem Alt-Irischen. Übersetzt heißt er so viel wie "die Anmutige" oder "die Liebreizende" und ist die weibliche Form zum Männernamen Kyle. Obwohl Kyla mit vier Buchstaben schon recht kurz ist, könnten Sarah und Domi für ihren kleinen Schatz dennoch süße Spitznamen finden: Beispielsweise Ky – oder aber Kyli.

Neben dem Rufnamen ihrer Prinzessin enthüllten Sarah und Dominic auch weitere Details zu ihrem Baby: So sei die Kleine mit süßen 51 Zentimetern auf die Welt gekommen und habe knapp 3.215 Gramm gewogen. "Sie ist so wunderschön!", schwärmte Mama Sarah in einem neuen YouTube-Video.

Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

Dominic und Sarah Harrison, November 2019

Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic und Tochter Mia, Juli 2020



